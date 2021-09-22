В Сибае исчез с постамента бюст Заки Валиди

В Башкортостане, в городе Сибае, исчез с постамента бюст Ахмета-Заки Валиди. Об этом сообщает издание «Снег».

На исчезновения бюста, таблички с именем Валиди и стилизованного свитка с перечислением его заслуг сегодня утром обратили внимание местные жители. «Все удивляются, почему исчез бюст», — заметил один из очевидцев.

В администрации Сибая изданию рассказали, что бюст и другие металлические детали памятника отправлены на реставрацию. После обновления их вернут на место.

Впрочем, городские власти планируют реконструировать весь сквер имени Заки Валиди, где установлен монумент. Проект работ сейчас готовится, но убирать бюст или сквер в целом никто не собирается, заверили в администрации.

Бюст Валиди был установлен в Сибае в 2000 году по инициативе Андрея Назарова, бывшего бизнесмена и медиамагната, а ныне — Премьер-министра Башкортостана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что памятник Ленину в башкирском Сибае развернули лицом к скверу. Причиной этого также стала реконструкция.

Ахмет-Заки Валиди (1890–1970) — военно-политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения в 1917–1920 годах, историк, востоковед-тюрколог и публицист. Был инициатором создания автономного Башкурдистана в 1917 году, стал командующим Башкирским войском. В феврале 1919-го по его инициативе оно, сражавшееся до того за белых, перешло на сторону большевиков.

В 1920 году вступил в конфликт с центральными коммунистическими властями, перебрался в Среднюю Азию и в течение трех лет участвовал в борьбе басмачей против советской власти. В 1923-м эмигрировал за границу. Тогда же в библиотеке иранского города Мешхеда нашел уникальную рукопись, содержащую текст «Записок» Ибн Фадлана о его путешествии в Волжскую Булгарию. В дальнейшем жил в основном в Турции, преимущественно занимался наукой. Автор примерно 400 работ на 11 языках.

Валиди — вторая по значимости для башкир национальная фигура после Салавата Юлаева. При этом некоторые публицисты склонны считать его неоднозначной личностью из-за сотрудничества с разными сторонами Гражданской войны в России и существовавших, по некоторым сведениям, связей с нацистами. Впрочем, многие ученые сомневаются в справедливости подобных обвинений. О казанском периоде его жизни недавно написал сайт «Миллиард.Татар».