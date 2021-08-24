Памятник Ленину в башкирском Сибае развернут лицом к скверу

В башкирском Сибае началась реконструкция памятника Ленину. В перечень работ входит укрепление основания монумента. Кроме того, по просьбам жителей города памятник решено повернуть лицом к скверу «Аманат». Об этом заявил глава администрации Рустем Афзалов, передает ИА «Башинформ».

Слова градоначальника стали ответом на многочисленные обращения жителей, которые были обеспокоены началом работ. Афзалов сообщил, что работы проводятся в рамках реконструкции исторического центра города.

«Реконструкция памятника уже начинается. Угол постамента разобрали, чтобы уточнить его текущее состояние», — рассказал мэр.

Работы должны завершиться через две недели. Памятник В.И. Ленину (скульптор Матвей Листопад) открыт 7 ноября 1958 года. Высота бронзовой скульптуры составляет 6,39 м, пьедестала — 4,06 м. Пьедестал выполнен из железобетонного монолита. На площади перед памятником проводятся различные мероприятия и церемонии возложения цветов.