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В сгоревшем доме в казанском поселке Мирный обнаружили тело погибшего человека
В одном из домов в казанском поселке Мирный нашли тело погибшего человека. Пожар ликвидирован. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее мы сообщали, что в казанском поселке Мирный по улице 2-я Давликеевская загорелись два частных деревянно-кирпичных дома.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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