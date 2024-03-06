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Происшествия 6 марта 2024 13:36

В сгоревшем доме в казанском поселке Мирный обнаружили тело погибшего человека

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В одном из домов в казанском поселке Мирный нашли тело погибшего человека. Пожар ликвидирован. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее мы сообщали, что в казанском поселке Мирный по улице 2-я Давликеевская загорелись два частных деревянно-кирпичных дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#погибшие на пожаре
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