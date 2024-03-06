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Происшествия 6 марта 2024 13:12

В казанском поселке Мирный загорелись два частных дома

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Сегодня в казанском поселке Мирный по улице 2-я Давликеевская загорелись два частных деревянно-кирпичных дома. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарным удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

#пожар
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