В казанском поселке Мирный загорелись два частных дома

Сегодня в казанском поселке Мирный по улице 2-я Давликеевская загорелись два частных деревянно-кирпичных дома. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарным удалось локализовать пожар на площади 80 квадратных метров.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.