В сезон охоты на водоплавающую дичь в Татарстане усилят профилактические рейды

Сезон охоты на водоплавающую дичь откроется 11 апреля в Татарстане. В этот период в республике будут усилены рейды. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Этот сезон очень любят наши охотники. Около 31 тыс. охотничьих билетов в республике есть. Развивается охотничий туризм, к нам приезжают гости из соседних регионов – Чувашской Республики, Мордовии, Башкортостана, Ульяновска, Самары и других», – отметил он.

С сегодняшнего дня в 60 филиалах МФЦ началась выдача разрешений на охоту на водоплавающую дичь.

«Важно соблюдать правила охоты, все меры безопасности, не портить праздник ни себе, ни окружающим», – добавил Шарафутдинов.

Представитель профильного комитета сообщил, что во время сезона охоты будут усилены профилактические и рейдовые мероприятия. В ведомстве созданы рейдовые группы с участием сотрудников Росгвардии и МВД.