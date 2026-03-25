Общество 25 марта 2026 15:53

В сезон охоты на водоплавающую дичь в Татарстане усилят профилактические рейды

Сезон охоты на водоплавающую дичь откроется 11 апреля в Татарстане. В этот период в республике будут усилены рейды. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Этот сезон очень любят наши охотники. Около 31 тыс. охотничьих билетов в республике есть. Развивается охотничий туризм, к нам приезжают гости из соседних регионов – Чувашской Республики, Мордовии, Башкортостана, Ульяновска, Самары и других», – отметил он.

С сегодняшнего дня в 60 филиалах МФЦ началась выдача разрешений на охоту на водоплавающую дичь.

«Важно соблюдать правила охоты, все меры безопасности, не портить праздник ни себе, ни окружающим», – добавил Шарафутдинов.

Представитель профильного комитета сообщил, что во время сезона охоты будут усилены профилактические и рейдовые мероприятия. В ведомстве созданы рейдовые группы с участием сотрудников Росгвардии и МВД.

Календарь охоты на 2026 год утвержден в Татарстане
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

