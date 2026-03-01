Календарь охоты на 2026 год утвержден в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане утвержден официальный календарь любительской и спортивной охоты на 2026 год. Донкумент размещен на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам.

Среди копытных животных охота на косуль всех половозрастных групп разрешена с 1 октября 2026 года по 10 января 2027-го, а на взрослых самцов косули – с 20 августа по 20 сентября 2026-го.

Охотиться на лосей всех половозрастных групп можно будет с 15 сентября 2026 года по 10 января 2027-го, а на взрослых самцов лося – с 1 по 30 сентября 2026-го.

В свою очередь охота на кабанов всех половозрастных групп разрешена с 1 июня 2026 года по 28 февраля 2027-го.

Для охоты на пушных животных предусмотрены следующие сроки:

на волка – с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027-го;

на зайца-русака, лисицу, корсака, енотовидную собаку – с 15 сентября 2026 года по 28 февраля 2027-го;

на ондатру – с 10 сентября 2026 года по 28 февраля 2027-го;

на бобра – с 1 октября 2026 года по 28 февраля 2027-го;

на водяную полевку – с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027-го;

на барсука – с 15 августа по 31 октября 2026-го;

на крота – с 1 июня по 25 октября 2026-го;

на сусликов, хомяков, сурков – с 15 июня по 30 сентября 2026-го;

на норку, белку, куницу, хоря, рысь, ласку – с 15 октября 2026 года по 28 февраля 2027-го.

При этом заяц-беляк и выдра занесены в Красную книгу РТ, охота на них в Татарстане запрещена.

Для охоты на пернатую дичь в весенний сезон охоты установлены такие сроки:

на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток – с 4 апреля по 6 мая 2026-го;

на водоплавающую дичь – с 11 по 20 апреля 2026-го (десять дней);

на боровую дичь – с 18 по 27 апреля 2026-го (десять дней).

Осенне-зимний сезон 2026-2027 годов на пернатую дичь включает следующие даты

на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь – с 5 сентября по 5 декабря 2026-го;

на боровую дичь – с 5 сентября 2026 года по 5 января 2027-го.

Частью осенне-зимнего сезона на пернатую дичь является летний сезон охоты с подружейными собаками:

на болотно-луговую дичь – с 25 июля по 5 декабря 2026-го;

на водоплавающую дичь – с 22 августа по 5 декабря 2026-го;

на боровую, степную и полевую дичь – с 5 августа 2026 года по 5 января 2027-го.

Кроме того, охотиться на серую ворону можно на протяжении всего периода охоты на пернатую дичь.

Согласно правилам охоты, к пернатой дичи относятся:

болотно-луговая дичь – дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;

водоплавающая – гуси, утки и лысуха;

степная и полевая – перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая – вальдшнеп, глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный и рябчик.

Пастушок, улит большой, травник, веретенник большой и клинтух занесены в Красную книгу Татарстана. Хрустан, кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый, веретенник малый, гусь серый, горлица обыкновенная и пискулька занесены в Красную книгу России. Охота на них запрещена.