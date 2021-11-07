За время круизной навигации Елабугу посетили 25 тыс. туристов на 176 теплоходах

Фото: газета «Новая Кама»

В 2021 году сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника встретили 176 теплоходов, на борту которых в Елабугу прибыли более 25 тыс. туристов.

Туристы прибыли на теплоходах «Гоголь», «Минин», «Панферов», «Лунная соната», «Маяковский», «А. Толстой», «Бажов», «Коротков», «Чапаев», «Фадеев», «Кутузов», «Пирогов», «Радищев», «Суворов», «Чехов», «Свирский» и ряде других.

«Из новых теплоходов Елабуга приняла „Мустай Карим“, „Владимир Усков“, „Президент“», — уточнила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Стоянка каждого теплохода занимала от трех до шести часов, туристов встречали театрализовано, в костюмах. Гости города побывали в музеях и памятных местах тысячелетнего города.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса и локдауна туристичекий сезон начался позже обычного, первый теплоход прибыл в Елабугу 24 июня. В общей сложности в 2020 году Елабужский государственный музей-заповедник встретил 75 судов. Навигация нынешнего сезона завершилась, уже начата работа по подготовке к туристическому сезону следующего, 2022 года.



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