В Болгаре круизная навигация в 2021 году достигла допандемийного уровня

Фото: пресс-служба Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

В Болгарском музее-заповеднике завершилась речная круизная навигация 2021 года. В этом году Болгар посетили 118 теплоходов — традиционно примерно такое количество водных судов и принимает Спасский район Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила замдиректора по развитию музея-заповедника Лилия Сафина.

«Теплоходы мы начали принимать с 2016 года. В прошлом году, во время [начала] пандемии, смогли прибыть лишь 60 теплоходов. В этом году новый речной порт принял 118 теплоходов и более 24 тыс. человек», — отметила собеседница агентства.

Для туристов Болгарский музей-заповедник устраивал театрализованную встречу с национальными песнями и танцами. «Гости тоже танцевали и подпевали, что создавало колорит на Болгарской земле. После встречи проводились различные экскурсии по запросам гостей. Это были экскурсии в Белую мечеть, по музейным объектам Болгарского заповедника, по набережной. Для проезда к Белой мечети музей предоставлял автобус», — рассказала Сафина.

В среднем, стоянка возле Болгара длится три с половиной — четыре часа.

По словам собеседницы агентства, в этом году с музеем-заповедником стала сотрудничать новая туристическая компания «Донинтурфлот», круизные теплоходы которой — «Антон Чехов» и «Максим Литвинов» — заходили в Болгар пять раз. Руководители компании отметили, что им тут очень понравилось, и выразили желание сотрудничать дальше.

«Остальные судоходные компании, „ВодоходЪ“, „Интурфлот“, „Созведие“, „Волга плес“ и „Инфофлот“, нам известны, с ними мы сотрудничаем уже много лет. Закрыл сезон теплоход „Александр Радищев“ российской судоходной компании „ВодоходЪ“», — добавила замдиректора по развитию.

Навигация этого сезона завершилась, и уже началась работа по подготовке к туристическому сезону следующего, 2022 года. В настоящее время составляются новые экскурсионные программы, готовятся интерактивные мероприятия, будет продолжена работа по привлечению других судоходных кампаний и новых туроператоров.