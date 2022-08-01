В съезде ВКТ в Казани впервые принимают участие делегации из Перу, Новгорода и Хакасии

Самую большую делегацию на VIII съезд Всемирного конгресса татар в Казани отправила Башкирия. В мероприятии принимают участие 136 делегатов и гостей, представляющих республику. Также впервые на съезд прибыли представители Перу, Новгорода и Хакасии, сообщает «Миллиард татар».

Число делегатов-мужчин чуть больше, чем женщин, — 46 и 44% соответственно. Среди них пять Героев России, семь олимпийских чемпионов и 44 профессора.

Самым возрастным делегатом съезда стал 88-летний Лерон Сайдашев, прибывший в Казань из Киргизии. Самым юным — Дамир Брагин из Донецка. Средний возраст участников составил 49 лет.

Ранее поэт Газинур Мурат уже указал на данную проблему. По его словам, очень тревожно, что национальные вопросы решаются старшим поколением, ведь искать ответы на них должны и молодые люди, которые затем продолжат дело аксакалов.

30 июля — 2 августа в Казани проходит VIII съезд Всемирного конгресса татар, в котором участвуют 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран.