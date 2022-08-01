Газинур Мурат: На съезде татарского конгресса не хватает молодежи

Татарский поэт, лауреат премии им. Г.Тукая Газинур Мурат считает, что среди делегатов съезда Всемирного конгресса татар мало молодежи. Своими наблюдениями поэт поделился с корреспондентом «Татар-информа».

30 июля — 2 августа в Казани проходит VIII съезд Всемирного конгресса татар, в котором участвуют 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран.

«Здесь ведь собрались лучшие татары со всего мира. Молодежи — единицы, больше замечаю людей средних лет и старше. Возможно, потому, что здесь собрались аксакалы нации, но тревожит то, что национальные вопросы решаются старшим поколением. Должны быть и молодые, которые продолжают дело взрослых. Съезд должен просто кишеть такими. Глядя на делегатов, приходят также вот такие невеселые, неспокойные мысли», — поделился Газинур Мурат.

«Если 99 процентов участников такого важного события — люди старшего поколения, значит, нация довольно сильно постарела», — добавил поэт.