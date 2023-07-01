В Северной Осетии планируют запустить курсы татарского языка

Через два-три месяца в Северной Осетии — Алании планируют запустить курсы изучения татарского языка. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель молодежного отделения республиканского национально-культурного общества татар Регина Бициева.

«У нас здесь достаточно много татар, и все хотят хотя бы немного научиться разговорной речи. Те, кто приехали сюда не так давно, хорошо им (татарским языком — прим. Т-и) владеют и готовы поделиться знаниями. Идея о курсах возникла давно, сейчас мы нашли кабинет, формируем классы и активно распространяем информацию среди татар», — отметила собеседница агентства.

При этом запрос на появление таких курсов есть как у взрослых людей, так и у детей. Предварительно предполагается проводить занятия два раза в неделю по одному часу. Но затем программа может и расшириться.

«Мы будем основываться на своих знаниях, но при этом по поводу этих курсов нам давал консультации Всемирный конгресс татар. Наш председатель ездила в Казань, нам дали подсказки, в каком направлении нам лучше двигаться и какую взять программу», — заключила Регина Бициева.

Подробнее о жизни татар в Северной Осетии – Алании читайте в материале «Татар-информа» «Осетинам нравится татарский язык!».