«Осетинам нравится татарский язык!»

Регина Бициева рассказала, что большинство татар в Северной Осетии – это военные и их жены

Фото: предоставлено Региной Бициевой

Большая часть татар Северной Осетии – военные и их семьи

С Региной Бициевой мы поговорили во время прогулки по центру Владикавказа. Первым делом Регина уточнила, что большинство татар в Северной Осетии – Алании – это военные и их семьи.

«Чаще всего татары здесь – это военнослужащие и их жены. Хотя, конечно, бывает и по-другому. Например, у нас есть женщина, муж которой – местный татарин. Он специально ездил в Оренбург, чтобы найти себе супругу-татарку, и перевез ее сюда», – поясняет она.

Город Владикавказ изначально был крепостью, поэтому значительную часть его населения и составляли приезжие военные. Еще с тех пор к соплеменникам Регины здесь относятся хорошо, потому что у многих были и есть сослуживцы, друзья и даже родственники среди татар.

«Кроме того, осетинам нравится наш язык! Например, у меня есть друг-осетин, которому очень нравится звучание татарского. К тому же у наших народов есть общие черты – в первую очередь это гостеприимство и масштабные застолья. Когда татары начинают пить чай, это целая большая церемония. И у осетин каждое застолье – очень важное мероприятие», – улыбается наша собеседница .

Фото: предоставлено Региной Бициевой

Сама Регина впервые приехала в Северную Осетию еще будучи студенткой. Здесь девушка встретила своего будущего мужа, с которым они пожили в Татарстане, но в итоге приняли решение перебраться в южный регион.

Часть местных татар активно занимается предпринимательством. В РСОА оно пока развито не так широко, как в Татарстане, поэтому здесь проще найти направление для своего дела.

«Это регион с перспективой развития. У нас есть татарка-пчеловод, у нее свои пасека и магазин. Другая женщина занимается переработкой сельхозпродукции. Я сама стала бизнес-тренером, помогаю предпринимателям в их деле. Стараюсь объединять ребят, работать в тандеме», – говорит Бициева.

Фото: предоставлено Региной Бициевой

Татары – основатели Суннитской мечети Владикавказа

На набережной Терека во Владикавказе расположена знаменитая Суннитская мечеть (мечеть Мухтарова). Она была построена в начале XX века по запросу местных татар, которых поддержали деньгами азербайджанские купцы и небольшая группа мусульман-осетин.

«Мечеть действующая – проходя по набережной, можно услышать, как мулла читает азан. Основателями ее были татары. Во время Великой Отечественной войны здание хотели снести, но его удалось отстоять. В мусульманские праздники мы активно сюда ходим. В мечети изучают арабский язык, работает медресе», – рассказывает Бициева.

Первым муллой Суннитской мечети был казанский татарин Садык Радимкулов. Во времена СССР в культовом здании располагался филиал музея краеведения, а в 1996 году его передали Духовному управлению мусульман РСО-Алания.

Фото: предоставлено Региной Бициевой

«В следующем году масштабно отпразднуем Сабантуй»

В Северной Осетии – Алании реализуется несколько проектов, связанных с татарской тематикой. Не забыты и национальные праздники, в первую очередь, конечно, Сабантуй. Правда, в последние годы в связи с пандемией коронавируса к многолюдным мероприятиям в регионе относились с осторожностью. Но в 2024 году праздник будет более масштабным, заверила Бициева.

«К массовым мероприятиям до сих пор относятся аккуратно, поэтому в этом году мы проведем небольшой Сабантуй для детей, пригласим на него представителей других национально-культурных обществ. Но в следующем году планируем провести праздник более масштабно. Хотя уровня Татарстана достичь, конечно, не сможем», – отмечает она.

Праздник планируют отметить на территории парка имени Хетагурова. Там организуют несколько площадок с национальными играми, борьбой корэш и другими конкурсами.

Кроме того, в Северной Осетии – Алании ежегодно проводят международный творческий фестиваль «Алтын майдан», поддерживаемый Всемирным конгрессом татар и Правительством РСОА.

Фото: предоставлено Региной Бициевой

А в сентябре этого года при участии Национально-культурного общества им. Тукая во Владикавказе пройдет Северо-Осетинский молодежный форум «Будущее Осетии».

«Мы пригласим на него представителей государственной власти и бизнеса Татарстана. Там у меня будет своя площадка, где я расскажу о привлечении молодежи в национально-культурные общества. Увы, молодые люди не особенно охотно приходят к нам», – говорит Регина.

На форум будут приглашены и другие национально-культурные общества для обмена опытом.

Фото: предоставлено Региной Бициевой

«Местные татары хотят научиться разговаривать на родном языке»

В ближайших планах Национально-культурного общества им. Тукая запуск курсов татарского языка. Помещение уже найдено, программа сформирована, так что курсы начнут свою работу в ближайшие два-три месяца.

«Здесь достаточно много татар, и все они хотят хотя бы немного научиться разговорной речи. Те, кто приехал сюда не так давно, хорошо им владеют и готовы поделиться этим знанием. Идея курсов возникла давно, сейчас мы нашли кабинет, формируем классы и активно распространяем информацию среди татар», – комментирует собеседница «ТИ».

Фото: предоставлено Региной Бициевой

При этом запрос на такие курсы есть как у взрослых, так и у детей. Пока предполагается, что часовые занятия будут проходить два раза в неделю, но со временем программа может расшириться.

«Будем основываться на своих знаниях. В то же время наш председатель ездила консультироваться в Конгресс татар, где нам подсказали, в каком направлении двигаться и какую взять программу», – отмечает Регина.

По данным Татарского национально-культурного общества имени Габдуллы Тукая Северной Осетии – Алании, в регионе сегодня проживают около 2 тысяч татар. Около 300 из них входят в актив ТНКО им. Тукая, зарегистрированного в республике в 1990 году.



Ядро татарской общины столицы Терской области сформировали в конце ХIХ века переселенцы из Пензенской и Казанской губерний, в том числе татары-мишари, выходцы из Волго-Окского междуречья и Мещерского края. По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, таких переселенцев во Владикавказе насчитывалось 784 человека. Оседали в городе и отставные офицеры-татары, и солдаты-татары, служившие на Кавказе.