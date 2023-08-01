В Северной Корее для делегации России исполнили песни Газманова и SHAMAN на русском языке

В честь 70-летнего юбилея окончания Корейской войны артисты в Пхеньяне выступили с патриотическими хитами на русском языке специально для делегации из России. Они исполнили песни «Вперед, Россия!» Олега Газманова, «Встанем» SHAMAN. Об этом сообщается в Telegram-канале «Запорожский фронт».

Отмечается, что на концерте также прозвучала песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», гимн российской «Юнармии» «Служить России».

Со сцены также прозвучал бессмертный хит «День Победы» (музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова). После его исполнения министр обороны РФ Сергей Шойгу, который тоже находился в зале, встал и пожал председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну руку.

Российская делегация прилетела в Северную Корею 25 июля, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Сергей Шойгу и Ким Чен Ын также обсудили развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.