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Шойгу прилетел в Северную Корею
Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прилетела в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
В международном аэропорту Сунан (пригороде Пхеньяна) состоялась официальная встреча российской делегации, в которой приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии.
У трапа Сергея Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Руководители военных ведомств пожали друг другу руки.
Стоит отметить, что в кадр попал плакат с надписью на корейском и русском языках: «Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!»
Делегация Минобороны РФ должна принять участие в «торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов».
Предполагается, что этот визит «будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».
На стороне Северной Кореи в боевых действиях с определенного момента участвовали силы Народно-освободительной армии Китая (так называемые «китайские добровольцы») и, ограниченно, советский истребительный авиакорпус. На стороне Южной Кореи воевали войска Организации Объединенных Наций, ключевой частью которых была американская армия.
Видео: пресс-служба Минобороны РФ.
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