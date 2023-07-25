Шойгу прилетел в Северную Корею

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прилетела в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В международном аэропорту Сунан (пригороде Пхеньяна) состоялась официальная встреча российской делегации, в которой приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии.

У трапа Сергея Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Руководители военных ведомств пожали друг другу руки.

Стоит отметить, что в кадр попал плакат с надписью на корейском и русском языках: «Добро пожаловать, товарищ министр обороны РФ Сергей Шойгу!»

Делегация Минобороны РФ должна принять участие в «торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов».

Предполагается, что этот визит «будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

Отечественной освободительной войной 1950–1953 годов в Корейской Народно-Демократической Республике называют войну в Корее, по итогам которой Корейский полуостров остался разделенным на два государства.



На стороне Северной Кореи в боевых действиях с определенного момента участвовали силы Народно-освободительной армии Китая (так называемые «китайские добровольцы») и, ограниченно, советский истребительный авиакорпус. На стороне Южной Кореи воевали войска Организации Объединенных Наций, ключевой частью которых была американская армия.

Видео: пресс-служба Минобороны РФ.