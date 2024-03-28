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Происшествия 28 марта 2024 18:34

В Севастополе упал военный самолет, пилот успел катапультироваться

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В Севастополе в море упал военный самолет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что в небе над Севастополем сняли на видео горящий самолет.

#упал самолет
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