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В Севастополе упал военный самолет, пилот успел катапультироваться
В Севастополе в море упал военный самолет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», – отметил он.
Ранее мы рассказывали, что в небе над Севастополем сняли на видео горящий самолет.
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