В Севастополе упал военный самолет, пилот успел катапультироваться

В Севастополе в море упал военный самолет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что в небе над Севастополем сняли на видео горящий самолет.