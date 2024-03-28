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Происшествия 28 марта 2024 18:26

В небе над Севастополем сняли на видео горящий самолет

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Жители Севастополя публикуют в соцсетях видео с падающим горящим самолетом. Также на видео сняли парашют — вероятно, летчик успел катапультроваться.

Официальной информации на данный момент нет.

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