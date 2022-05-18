В сети продают бесплатные билеты на матч «Рубин» – «Уфа»

На одной из интернет-площадок появились объявления о продаже бесплатных билетов на матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги «Рубин» – «Уфа».

Стоит отметить, что билеты раздавались бесплатно в кассах, в метро и в других точках города. А чуть ранее в «Рубине» объявили о том, что в кассах и на официальном сайте клуба билеты на матч против «Уфы» закончились.

Получить их возможно только на сегодняшней встрече с главным тренером и футболистами «Рубина», которая состоится с 18:00 до 20:00 в клубном магазине на Центральном стадионе.

«У тех, кто еще не успел взять заветный билет, но очень хочет попасть на эту игру, еще остался шанс. Напомним, что сегодня в клубном фаншопе Леонид Слуцкий, Юрий Дюпин и Монтассар Тальби раздадут 1500 оставшихся билетов на матч», – говорится в заявлении.

Ранее клуб сообщал о том, что распространит билеты на матч бесплатно. В одни руки можно было получить не более четырех билетов, чем и воспользовались перекупщики, которые теперь продают бесплатные билеты от 100 до 500 рублей в зависимости от сектора.

Новость о продажах вызвала негодование со стороны болельщиков. Многие из них не успели приобрести билеты на игру и теперь рискуют пропустить, вероятно, главный матч сезона для «Рубина».

Напомним, казанский клуб за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы могут впервые в истории покинуть высший дивизион страны. Игра состоится 21 мая в 17:00 на стадионе «Ак Барс Арена».