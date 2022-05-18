Бесплатные билеты на матч «Рубин» - «Уфа» закончились

В «Рубине» объявили о том, что в кассах и на официальном сайте клуба закончились билеты на матч заключительного 30-го тура против «Уфы».

«Билеты на матч 30 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Рубин» - «Уфа» в кассах и на клубном сайте закончились», – сообщает пресс-служба казанцев.

При этом в клубе напоминают о том, что те, кто не успел получить билеты, еще имеют шанс забрать их на сегодняшней встрече с главным тренером и футболистами «Рубина», которая состоится с 18:00 до 20:00 в клубном магазине на Центральном стадионе.

«У тех, кто еще не успел взять заветный билет, но очень хочет попасть на эту игру, еще остался шанс. Напомним, что сегодня в клубном фаншопе Леонид Слуцкий, Юрий Дюпин и Монтассар Тальби раздадут 1500 оставшихся билетов на матч», – говорится в заявлении.

Ранее клуб сообщал о том, что распространит билеты на матч бесплатно. В одни руки можно было получить не более четырех билетов.

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.