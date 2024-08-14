В Сети появился трейлер фильма «Кара урман» о Мусе Джалиле и его соратниках

Фото: стопкадр трейлера

На видеохостинге Vimeo опубликован трейлер картины «Кара урман» (в переводе с татарского — «Черный лес») режиссера Радика Кудоярова, посвященной судьбе казненных нацистами великого татарского поэта Мусы Джалиля и его соратников.

В описании трейлера жанр фильма охарактеризован как «психологическая притча». Особо отмечается, что основанная на реальных событиях картина вдохновлена Гомером и Гете.

«Одиссей пытается вернуться домой и ищет путь к Итаке. Муса тоже пытается вернуться на свою Итаку. У него это получилось. Через разных людей самодельные тетрадки его стихов, написанных в тюрьмах, попали на Родину», — объяснил смысл одной из этих аллюзий сам создатель фильма в разговоре с «Российской газетой».

Издание замечает, что картина построена вокруг противостояния двух мировоззрений: мировоззрения узника — Мусы Гумерова (именно этой фамилией назвался Джалиль в плену) и мировоззрения тюремного коменданта — штандартенфюрера Рудольфа Фляйшмана.

При этом образ антагониста соединяет черты как реального Рудольфа Фляйшмана, приговорившего к смертной казни Джалиля и его товарищей, так и его начальника — председателя Народной судебной палаты Германии Роланда Фрейслера и других деятелей нацистского режима.

У всех персонажей, по словам Радика Кудоярова, — реальные имена. Их прототипами стали соратники Джалиля, бельгиец Андре Тиммерманс, которому поэт передал блокнот со стихами, и другие исторические лица.

Фильм начинается и завершается сценами казни: в прологе вешают 11 осужденных на Нюрнбергском процессе нацистских преступников, а в эпилоге — 11 антифашистов в тюрьме Плетцензее. Два этих сюжетных момента соединяет в том числе и персона палача, уточнил режиссер.

Герои картины говорят на пяти языках: немецком, английском, французском, русском и татарском. Все звучащие в фильме стихотворения, кроме одного, перевел на русский и английский сам Радик Кудояров. А на французский их перевела Зульфия Манзуллина. Это было сделано как во избежание сложностей с поиском правообладателей существующих переводов, так и для достижения стилистического единообразия текстов.

В широкий прокат «Кара урман» может выйти предстоящей осенью. Предпремьерый показ фильма состоялся в Казани в начале мая, его посетил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.