Асгат Сафаров посетил предпремьерный показ военной драмы «Кара урман»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров посетил состоявшийся в Казани предпремьерный показ военной драмы «Кара урман» Радика Кудоярова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фильм основан на реальных событиях. Основная сюжетная линия картины переплетается с судьбой классика татарской литературы Мусы Джалиля.

Поэт Муса Джалиль был призван в Красную армию в 1941 году. В июне 1942-го он был тяжело ранен и попал в плен. Принимал активное участие в деятельности подпольной группы, вел подрывную работу против нацистов. В августе 1944-го вместе с десятью товарищами по подполью был казнен в берлинской тюрьме Плетцензее. Посмертно, в 1956 году, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.