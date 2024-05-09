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Асгат Сафаров посетил предпремьерный показ военной драмы «Кара урман»
Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров посетил состоявшийся в Казани предпремьерный показ военной драмы «Кара урман» Радика Кудоярова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Фильм основан на реальных событиях. Основная сюжетная линия картины переплетается с судьбой классика татарской литературы Мусы Джалиля.
Поэт Муса Джалиль был призван в Красную армию в 1941 году. В июне 1942-го он был тяжело ранен и попал в плен. Принимал активное участие в деятельности подпольной группы, вел подрывную работу против нацистов. В августе 1944-го вместе с десятью товарищами по подполью был казнен в берлинской тюрьме Плетцензее. Посмертно, в 1956 году, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
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