В Сети появилось видео боевого применения ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе

В сети опубликовано видео, на котором видно, как применяют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» по украинским позициям в Донбассе, передает РИА Новости.

На кадрах виден стоящий на открытой местности «Солнцепек», который производит залп в сторону противника. Отмечается, что удар нанесли по позициям украинских националистов.

В Минобороны РФ поясняют, что система ТОС-1А предназначается для огневой поддержки пехоты и танков, она поражает живую силу противника, открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боев. Также она может вывести из строя легкобронированную технику и транспортные средства.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.