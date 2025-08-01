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Происшествия 1 августа 2025 13:31

В «Сетевой компании» назвали причину отключения света в Ново-Савиновском районе

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Сильное задымление на подстанции «Савиново» привело к прекращению электроснабжения в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «Сетевой компании».

«Прибывшим персоналом АО «Сетевая компания» обнаружено сильное задымление на энергообъекте и для обеспечения сохранности оборудования произведены необходимые отключения», – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании заверили, что сейчас проводятся оперативные действия по восстановлению электроснабжения с других питающих центров через резервные схемы, проводятся работы по ликвидации последствий аварийного отключения.

Ранее мы писали, что без света остались улицы Амирхана, Декабристов, Восстания, Октябрьская, Ибрагимова, Монтажная, Адоратского, Воровского, Чуйкова, Мусина, Ямашева, Четаева, Короленко, Голубятникова. Кроме того, электроэнергию отключили в поселке Дружба и на улице Пермской.

#сетевая компания #электроэнергия
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