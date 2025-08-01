Часть Ново-Савиновского района Казани осталась без света

Фото: «Татар-информ»

Сегодня днем на части территории Ново-Савиновского района Казани произошло отключение электричества.

Как сообщили «Татар-информу» в диспетчерской службе «Сетевой компании», без света остались улицы Амирхана, Декабристов, Восстания, Октябрьская, Ибрагимова, Монтажная, Адоратского, Воровского, Чуйкова, Мусина, Ямашева, Четаева, Короленко, Голубятникова. Кроме того, электроэнергию отключили в поселке Дружба и на улице Пермской.

Оперативная служба работает над устранением проблем с электроэнергией. Конкретные сроки возобновления электроснабжения пока неизвестны.