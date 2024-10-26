В шести городах Татарстана покажут фильм о казанском шве

В шести городах Татарстана покажут фильм о культурном наследии республики — «казанском шве». Показы пройдут в Арске, Альметьевске, Елабуге, Нижнекамске, Набережных Челнах и Лениногорске при поддержке Института развития городов РТ.

Фильм про казанский шов сняли в 2024 году. Его авторы — режиссер Бай Хайруллин и основательница школы татарских ремесел qul eşe, продюсер Мира Рахмат. Картина рассказывает об истории Арской фабрики национальной обуви.

Предприятие закрылось в 2006 году, но когда-то здесь трудились более 1200 мастеров кожаной мозаики. Авторы решили рассказать историю этих людей и их ремесла. В картине собраны интервью с хранителями ремесленных традиций и молодыми специалистами из Татарстана и других регионов.

«Я черпаю вдохновение именно в культуре своего народа и родного края. Когда я узнала историю Арской фабрики и людей, которые здесь трудились, мне захотелось поделиться ею с другими. Поскольку это то, чем мы можем гордиться, то, что должны сохранить», — пояснила Мира Рахмат.

Казанский шов — это способ шитья кожаных изделий посредством соединения узорно выкроенных деталей кожи встык вручную. Особенность этой технологии в том, что конструктивные швы не видны, поэтому создается впечатление бесшовности изделия. Так шьются татарские кожаные сапоги — ичиги.

В 2022 году технология «казанского шва» была признана нематериальным культурным наследием Татарстана. Эта технология не зафиксирована в современном искусстве других народов и является уникальным явлением для российской культуры.

«Для меня, татарского парня из села в Арском районе, это живая история, в которой я рос, культура, которую я впитал. Мне действительно важно рассказать об этом всему миру. Но сначала — представить ее в самом Татарстане, где далеко не каждый знает о том, сколь уникальную культурную ценность создали наши прадеды», — заметил Бай Хайруллин.

«Мы видим в этом проекте возможность, с одной стороны, поддержать креативные индустрии нашей республики, а с другой — не только сохранить, но и дать широкое признание уникальным атрибутам татарской культуры. Это наше наследие, которое вдохновляет, которое прекрасно и которое точно достойно пристального внимания и творческих людей, и экспертного сообщества, и индустрий», — добавила заместитель директора по развитию Института развития городов Татарстана Зиля Гарипова.

Показы пройдет 27 октября в Нижнекамске (12.00, Дом народного творчества) и Елабуге (17.00, кинотеатр «Иллюзион»), 2 ноября в Альметьевске (17.00, Фабрика креативных процессов), 5 ноября в Арске (17.00, Дом культуры) и 9 ноября в Набережных Челнах (13.00, молодежный центр «Нур»). Они будут бесплатными.

Институт развития городов Татарстана начиная с 2016 года координирует работу по формированию комфортной городской среды в республике.