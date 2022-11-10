Технология «казанского шва» в Татарстане признана нематериальным культурным наследием

Традиционная технология «казанского шва» Татарстаном определена как объект нематериального культурного наследия и отправлена для включения в соответствующий федеральный реестр. Об этом сегодня на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

«Решение было принято по итогу первого заседания Экспертного совета по проведению государственной экспертизы объектов, обладающих признаками объекта нематериального культурного наследия», — рассказала она.

«Казанский (татарский) шов» — это способ соединения вручную узорно выкроенных деталей кожи встык. Эта технология не зафиксирована в современном искусстве других народов и является уникальным явлением для российской культуры.

При этом в Татарстане продолжается работа по выявлению и описанию объектов нематериального культурного наследия. По результатам мониторинга в 2022 году общее количество зафиксированных объектов нематериального культурного наследия по республике достигает 164.

«Полученные в ходе мониторинга данные показывают, что самыми сохраняемыми направлениями являются обрядовая и необрядовая культура, техники и технологии», — пояснила Адгамова.

Она также заметила, что современный пласт нематериального культурного наследия в республике представляет собой опыт, накопленный десятками поколений. Научные исследования являются одним из основных способов изучения нематериального культурного наследия.

«Результаты полевых и научных исследований обобщены в специальных сборниках, монографиях, статьях и публикациях, представлены в формате аудио- и видеопродукции», — резюмировала Адгамова.