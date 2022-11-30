В сервис «Яндекс.Карты» добавили информацию о вагонах и выходах метро Казани

В приложении «Яндекс.Карты» появилась новая информация – пользователям сообщают, в какой вагон метро лучше сесть, чтобы быстрее добраться до пункта назначения.

Так, к примеру, если вбить маршрут от Центра семьи «Казан» до Кремлевской, приложение советует сесть в последний вагон поезда метро. При построении маршрута с пересадкой сервис укажет вагон, который подъедет к ней ближе всего.

Предполагается, что новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что из сервиса «Яндекс.Карты» исчезли границы российских регионов – областей, краев и остальных субъектов. В компании это объяснили созданием физико-географической карты с акцентом на природные объекты.