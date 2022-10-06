Из сервиса «Яндекс.Карты» исчезли границы областей и городов России

Из сервиса «Яндекс.Карты» сегодня исчезли границы российских регионов – областей, краев и остальных субъектов. В частности, пропали границы Москвы, Московской области, не отображаются границы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

При этом при просмотре таких городов как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и ряда других продолжают границы по-прежнему отображаются, передает РИА Новости.

Фото: скрин с сервиса «Яндекс.Карты»

В июне наблюдалась похожая ситуация – тогда «Яндекс» объяснил исчезновение границ государств с карт тем, что теперь компания ориентируется на создание физико-географической карты с акцентом на природные объекты. Это соответствует задаче сервиса «Яндекс» – отображению окружающего мира, сообщили тогда в компании.

Напомним, 30 сентября по итогам референдумов были подписаны договоры о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Накануне Совфед вслед за Госдумой ратифицировал договоры о присоединении новых регионов.