В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минводы
В аэропорту Шереметьево пассажиры авиакомпании «Победа» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды, пишет РИА Новости.
Пассажиры требовали от сотрудников авиакомпании «Победа» разъяснений относительно выполнения рейса в Минеральные Воды по графику воскресенья, несмотря на то, что они ожидают вылета с предыдущего дня.
Представители службы безопасности аэропорта вышли к ожидающим пассажирам задержанного рейса.
В связи с ограничениями в работе московских аэропортов отменены около сотни рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» также уведомили пассажиров о возможных изменениях в расписании.
Из-за введенных ограничений несколько рейсов между Казанью и Шереметьево были отменены. Приволжская транспортная прокуратура усилила контроль за соблюдением прав пассажиров в четырех авиаузлах России, в том числе в аэропорту Казани.