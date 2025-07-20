В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минводы

В аэропорту Шереметьево пассажиры авиакомпании «Победа» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды, пишет РИА Новости.

Пассажиры требовали от сотрудников авиакомпании «Победа» разъяснений относительно выполнения рейса в Минеральные Воды по графику воскресенья, несмотря на то, что они ожидают вылета с предыдущего дня.

Представители службы безопасности аэропорта вышли к ожидающим пассажирам задержанного рейса.

В связи с ограничениями в работе московских аэропортов отменены около сотни рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» также уведомили пассажиров о возможных изменениях в расписании.

Из-за введенных ограничений несколько рейсов между Казанью и Шереметьево были отменены. Приволжская транспортная прокуратура усилила контроль за соблюдением прав пассажиров в четырех авиаузлах России, в том числе в аэропорту Казани.