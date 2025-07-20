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Происшествия 20 июля 2025 10:14

Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Казани

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Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Казани
Фото: «Татар-информ»

Приволжская транспортная прокуратура усилила контроль за соблюдением прав пассажиров в четырех авиаузлах России, в том числе в аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Меру приняли в связи с ограничениями, которые были введены в аэропортах Москвы.

В ответ надзорное ведомство организовало мобильные приемные в аэропортах и следит за надлежащим оказанием услуг авиакомпаниями. В случае нарушений пассажиры могут также обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

#аэропорт Казань
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