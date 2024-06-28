Первая смена в детском лагере в формате глэмпинга в РТ стартует в середине июля

С середины июля начнутся смены в детских палаточных лагерях, которые будут выполнены в формате глэмпингов. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сейчас завершаем подготовительные работы. С середины июля до конца августа такие лагеря будут работать. Часть процедур по продаже путевок уже пройдена», – рассказал собеседник.

Лагеря будут работать в пригороде Казани, Зеленодольска, в Азнакаеве и Рыбной Слободе.

Напомним, об инициативе создания детских лагерей в формате глэмпингов Ринат Садыков заявил на коллегии Минмолодежи РТ в феврале.