news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 июня 2024 17:53

Первая смена в детском лагере в формате глэмпинга в РТ стартует в середине июля

Скопировать ссылку

С середины июля начнутся смены в детских палаточных лагерях, которые будут выполнены в формате глэмпингов. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сейчас завершаем подготовительные работы. С середины июля до конца августа такие лагеря будут работать. Часть процедур по продаже путевок уже пройдена», – рассказал собеседник.

Лагеря будут работать в пригороде Казани, Зеленодольска, в Азнакаеве и Рыбной Слободе.

Напомним, об инициативе создания детских лагерей в формате глэмпингов Ринат Садыков заявил на коллегии Минмолодежи РТ в феврале.

читайте также
В пять лагерей Татарстана закупят глэмпинговое оборудование за 44 млн рублей
В пять лагерей Татарстана закупят глэмпинговое оборудование за 44 млн рублей
#детский отдых #глэмпинги #Ринат Садыков
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2