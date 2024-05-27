В пять лагерей Татарстана закупят глэмпинговое оборудование за 44 млн рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане началась реализация проекта по созданию палаточных глэмпингов для отдыха молодежи. На закупку необходимого оборудования будет направлено 43,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Планируется закупка комплектов трех типов — в общей сложности 10 штук. Их разместят в Азнакаевском участковом лесничестве, в поселке Сокольского Лесничества в Мамадышском районе, в пгт Рыбная Слобода, а также детских лагерях «Чайка» («Мирас-Наследие») и «Пионер» в Зеленодольском районе. Подрядчику предстоит не только доставить все необходимое, но и провести монтаж конструкций. Срок поставки – до 15 июля 2024 года включительно.

Ранее глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что новые подростковые лагеря будут созданы по образцу популярных палаточных глэмпингов. Их разместят на охраняемой и благоустроенной территории стационарных лагерей. Указанные в тендере объекты входят в первый этап реализации проекта. На него по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова выделено 50 млн рублей.