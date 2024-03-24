В Сербии идет массовый митинг против НАТО

В центре Белграда, на площади республики, стартовал массовый митинг против агрессии НАТО в Югославии. Об этом сообщает ТАСС.

Жители Сербии собираются у здания Национального музея с флагами, на которых видны надписи «Смерть НАТО-фашистам!» и призывы «прочь из Сербии».

Напомним, что сегодня отмечается годовщина агрессии НАТО против Югославии.

Также в сети появились кадры интервью Президента России Владимира Путина к документальному фильму «Белград». На них глава российского государства сравнил произошедшее в Югославии в 1999 году с событиями в Донбассе после 2014 года.