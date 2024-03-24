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Путин сравнил события в Югославии с Донбассом после 2014 года
Когда в 1999 году практически все страны НАТО приняли решение провести военную акцию в Югославии, они не стали получать разрешения Совета безопасности ООН. По их мнению, это было нужно, чтобы положить конец гражданской войне, длившейся восемь лет. Об этом, цитируя «западного коллегу», в интервью к документальному фильму «Белград» заявил Президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что разговор с этим коллегой состоялся после событий 2014 года в Крыму.
«Почему я вспомнил 2014 год? После этого — после 2014 года — по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса. И это продолжалось как раз восемь лет. Но это в их понимании совершенно другое», — подчеркнул Президент России.
По мнению Владимира Путина, в этом заключается характерная черта Запада — желание всегда поворачивать события в свою пользу.
«Все и всегда разворачивается исключительно в их собственных интересах. Мы должны это учитывать и действовать, безусловно, исходя из наших интересов, но иметь в виду, что они любую ситуацию будут стараться повернуть так, как им выгодно», — резюмировал глава государства.
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