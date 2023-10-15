В сентябре вновь побит рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане

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По итогам сентября в Татарстане вновь оказался побит рекорд по спросу на недвижимость. Рост покупательской активности наблюдался на все виды объектов недвижимости, но самый значительный по сравнению с августом показали земельные участки, сообщает Управление Росреестра по РТ.

В частности, за первый месяц осени ведомство зарегистрировало более 12,3 тыс. договоров купли-продажи на земельные участки. Это почти на 29% больше, чем в августе этого года (9,6 тыс.), и на 52%, чем в сентябре прошлого (8,1 тыс.).

Число зарегистрированных договоров купли-продажи на жилые дома и квартиры увеличилось за месяц на 15-16%: 2 тыс. и 10,4 тыс. соответственно. По сравнению с сентябрем прошлого года спрос на квартиры вырос на 64%, на жилые дома — на 44%.

При этом в Казани покупатели интересовались в первую очередь квартирами: по сравнению с августом количество договоров увеличилось на 22% (с 3,6 тыс. до 4,4 тыс.), а по сравнению с сентябрем 2022-го — в 1,8 раза.

Всего в сентябре Росреестр Татарстана зарегистрировал около 26 тыс. договоров купли-продажи, что на 23% больше показателей августа и на 56,5% — сентября 2022 года.

В ведомстве также обратили внимание на увеличившуюся востребованность новостроек. За сентябрь было зарегистрировано свыше 4 тыс. договоров участия в долевом строительстве, тогда как в августе их было всего около 2,5 тыс. Соответственно выросло и число ипотечных сделок: если за один летний месяц регистрировалось примерно 11 тыс. ипотек, то в сентябре — уже более 15 тыс.

«Еще совсем недавно мы говорили, что самым рекордным по количеству регистраций договоров купли-продажи был август. Сейчас мы видим, что в сентябре в Татарстане побит очередной рекорд по спросу на недвижимость, в том числе на первичном рынке недвижимости и с привлечением кредитных средств, о чем свидетельствует увеличившееся на треть количество регистраций ипотек», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Представитель ведомства заверила, что, несмотря на эти тренды, все предусмотренные законодательством сроки регистрации недвижимости выдерживаются, а при поступлении документов в электронном виде — сокращаются до одного — трех рабочих дней.

«Рост количества сделок по покупке недвижимости в целом характерен для августа — сентября, так как многие возвращаются из отпусков и начинают решать свои бытовые вопросы, в том числе касающиеся недвижимости. <…> В текущем году драйвером высокого спроса в этот период считается августовское повышение ипотечных ставок (и многие покупатели старались успеть купить по одобренным ранее выгодным ставкам), а также снижение курса рубля», — прокомментировал ситуацию вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

«В дальнейшем, возможно, будет снижение спроса, но надо понимать, что спрос на недвижимость не бывает всегда высоким, и на протяжении многих лет имеет волнообразный характер, и после снижения снова начинается рост», — подытожил он.

В общей сложности за девять месяцев 2023 года Росреестр Татарстана зарегистрировал более 170,5 тыс. договоров купли-продажи (это на 17% больше показателей прошлого года), 17,1 тыс. договоров долевого участи (рост на 20%) и 94,4 тыс. ипотек (рост на 36%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на 6% перевыполнен план по строительству индивидуальных домов.