За сентябрь в Татарстане выросли зарплатные предложения в сфере добычи сырья

В сентябре в Татарстане произошел рост зарплатных предложений по сравнению с августом для административного персонала, юристов и работников отрасли добычи сырья. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«Для административного персонала рост зарплат составил 7%, а для юристов и работников отрасли добычи сырья — 6%. В таких сферах, как „Маркетинг, реклама и PR“, „Наука, образование“, „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ зарплаты выросли на 6%. На 4% увеличились предложения для представителей профобластей „Медицина, фармацевтика“ и „Высший менеджмент“», — отметили в пресс-службе.

Фото: © «Татар-информ»

Однако говорить о значительном приросте или снижении пока рано, так как в некоторых случаях и сезонность может играть роль. «Осень — традиционное начало активного бизнес-сезона для рынка труда», — констатировала руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru в Поволжье Александра Севостьянова.

Кроме того, за месяц отмечается небольшой рост зарплат в таких профессиональных областях, как «ИТ, интернет, телеком», «Автомобильный бизнес» и «Управление персоналом, тренинги».

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