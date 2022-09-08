В сентябре в столице Татарстана пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

17 сентября на площади у Дворца земледельцев в столице Татарстана стартует двухдневный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Жителей и гостей города ждут необычные угощения и интересная развлекательная программа.

Фестиваль будет проходить 17 и 18 сентября с 10.00 до 22.00, следует из постановления исполкома города.

Напомним, для столицы РТ «Вкусная Казань» стал ежегодным традиционным фестивалем. В прошлом году его посетили более 30 тыс. гостей, которые за два дня съели до 10 тонн еды и выпили более 2 тыс. литров напитков. На каждом фестивале есть свои необычные фишки – так, прошлой осенью проходила битва бабушек и гильдии шеф-поваров, мастер-классы от известных кулинаров и многое другое.