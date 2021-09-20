На гастрофестивале «Вкусная Казань» 30 тыс. гостей съели 10 тонн еды

В минувшие выходные состоялся гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который посетили более 30 тыс. гостей. За два дня было съедено до 10 тонн еды и выпито более 2 тыс. литров напитков. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

По словам докладчика, гастрономический праздник стал одним из самых посещаемых мероприятий в городе, несмотря на холодную осеннюю погоду. Специально для мероприятия собрались более 60 лучших ресторанов и кафе города в одном месте. Впервые были представлены халяль хот-доги, кафе мексиканской кухни, гости также могли попробовать венгерские лепешки, блюда гавайской кухни и многое другое.

Кроме того, было представлено большое количество фермерской продукции от сыров и меда до специй и хлеба, организованы конкурсы, ди-джей сеты, подарки, дегустации, шоу.

«Самое большое внимание собрали фишки этого года: битва бабушек и гильдии шеф-поваров, мастер-классы от известных кулинаров, была представлена фермерская аллея всероссийского конкурса „Вкусы России“, где разместились ведущие производители республики, а также специально привезенный из России двухметровый царь-самовар, который способен за один цикл напоить более 1,2 тыс. человек самым настоящим чаем по рецептам наших бабушек и дедушек», — отметила Санникова.