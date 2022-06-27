В сентябре в 25 школах Казани откроются классы психолого-педагогического профиля

В новом учебном году в 25 школах столицы Татарстана откроются классы психолого-педагогического профиля. Более 400 учеников планируют подать документы на обучение по данному направлению. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Ильсур Метшин.

«По нашей просьбе Казанский федеральный университет разработал спецкурс для педагогических классов. Наша задача — помочь детям в быстро меняющемся мире найти себя и свое призвание», — отметил градоначальник.

Ученики будут изучать основы педагогики и психологии, выстраивать стратегию личностного роста, осваивать навыки проектной деятельности и смогут стать вожатыми в пришкольном лагере. Также они будут погружаться в студенческую жизнь через проект «Университетские субботы» и перенимать опыт успешных выпускников, посещать мастер-классы по психологии и педагогике, обмениваться мнениями с профессорами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в молодежных центрах Казани появятся студия звукозаписи и продюсерский центр.