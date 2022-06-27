В молодежных центрах Казани появятся студия звукозаписи и продюсерский центр

В этом году в двух крупных молодежных центрах Казани ведутся ремонтные работы. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома по социальным вопросам Гузель Сагитова.

По словам спикера, в молодежном центре «Вертолет» (ул. Мало-Московская, 5) после завершения капитального ремонта будет функционировать полноценный крытый спортзал, появятся многофункциональные пространства для молодежи, студия звукозаписи и многое другое.

А в центре «Сандугач» (ул. Гагарина, 77б) планируется создать молодежный продюсерский центр с профессиональным звуковым и видеооборудованием для юных вокалистов.

«Забота о молодом поколении казанцев — важнейшая задача социальной сферы», — поделилась Гузель Сагитова.

За последние пять лет число клубов объединения «Подросток» увеличилось с 55 до 65, добавила она.

«Новые клубы появились в Дербышках, „Салават Купере“, Залесном, Адмиралтейской слободе, Юдине. Также большой поддержкой стала утвержденная Президентом РТ Рустамом Миннихановым программа капитального ремонта молодежной инфраструктуры. За последние пять лет отремонтировано 46 подростковых клубов», — отметила замруководителя исполкома по социальным вопросам.

Реконструкция, проводящаяся в клубах Казани, позволила увеличить число занимающихся в них на 25% — до 17 тыс. человек. Возраст посетителей — от 7 до 35 лет, из них 57% это подростки в возрасте от 14 до 17 лет. 965 из 1177 кружков и секций в клубах бесплатные.