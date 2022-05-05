В Казани опубликован годовой график отключений горячей воды на сетях «Казэнерго»

Опубликован график ремонта, гидроопрессовок и техобслуживания котельных, тепловых пунктов и сетей «Казэнерго» на 2022 год. В связи с ним в домах города будут проводиться отключения горячей воды в межотопительный период, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

График охватывает дома и улицы, входящие в состав Вахитовского энергорайона, а также Дербышинского, Зареченского, Юдинского, Приволжского и Советского. С перечнем объектов и сроками отключения можно ознакомиться на портале kzn.ru.

В мэрии уточнили, что сроки, указанные в графике, могут быть скорректированы. К тому же работы проводятся поэтапно, поэтому горячая вода может пропадать несколько раз. Также в ближайшее время будет опубликован график опрессовок и ремонта на сетях АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»).