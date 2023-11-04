В семействе даманов Брюса в казанском зоопарке на свет появились четыре детеныша

В казанском зоопарке «Река Замбези» в семействе даманов Брюса (Heterohyrax bruceii) случилось очередное прибавление. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Первые три малыша появились на свет еще 28 и 29 октября. А четвертый детеныш родился чуть позже — 2 ноября», – сказано в сообщении.

Фото: скриншот видео

Отмечается, что, несмотря на то, что даманы по своей природе пугливые и осторожные, малыши «оказались не из робких» и нисколько не пугаются посетителей.