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В семействе даманов Брюса в казанском зоопарке на свет появились четыре детеныша
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В казанском зоопарке «Река Замбези» в семействе даманов Брюса (Heterohyrax bruceii) случилось очередное прибавление. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Первые три малыша появились на свет еще 28 и 29 октября. А четвертый детеныш родился чуть позже — 2 ноября», – сказано в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на то, что даманы по своей природе пугливые и осторожные, малыши «оказались не из робких» и нисколько не пугаются посетителей.
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