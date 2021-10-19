Семейство даманов Брюса в Казанском зоопарке пополнилось четырьмя детенышами

В Казанском зоопарке у двух самок дамана Брюса (Heterohyrax bruceii) родились детеныши — по двое у каждой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе зооботсада.

«Два детеныша появились на свет неделю назад. Еще двое — всего два дня назад. Но они рождаются уже вполне готовыми к жизни: глазки у малышей сейчас открыты, они не „голенькие“, активно бегают и прыгают», — рассказала сотрудница Казанского зоопарка.

Всех детенышей с момента их рождения могут увидеть в вольерах посетители. Правда, лишь тогда, когда зверьки не прячутся (а новорожденные и их матери могут придерживаться такого поведения).

Животные, хоть сами по себе и невелики, размещаются в слоновнике, так как их ближайшие родственники — слоны и ламантины. В семье даманов Брюса Казанского зоопарка, помимо четырех новорожденных малышей, насчитывается девять взрослых особей. Привезли их в столицу Татарстана из разных зоопарков, уточнили в пресс-службе зооботсада.

Даманы — это небольшие, похожие на бесхвостых сурков зверьки, которые населяют Африку и Ближний Восток. Эволюционно даманы ближе всего к примитивным копытным. Как и их родственники, включая слонов, травоядны. Сходно у крупнейших наземных животных из ныне живущих и небольших по размерам даманов также строение зубов, скелета и плаценты.