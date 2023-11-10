В семействе бурских коз в Казанском зоопарке на свет появились два малыша

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В Казанском зооботсаду в семействе бурских коз 7 ноября родились два малыша. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Ветеринары проверили здоровье детенышей и определили их пол: они оба самцы. Один из козлят окрасом в точности повторяет отца — Гаврюшу, а второй похож на мать — Мальвину.

«Пока малыши неуклюжи, но при этом очень активны и жизнерадостны. Еще несколько недель они будут пить молоко, а потом начнут пробовать растительную пищу», — отмечают в зооботсаду.

Порода бурских коз была выведена в начале XX века. Она появилась в результате скрещивания в Южной Африке некоторых пород, привезенных из Европы и Индии. Бурских коз отличают такие черты, как массивность, крупная голова с необычной выпуклой формой черепа и выраженный нос.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в семействе даманов Брюса в Казанском зоопарке на свет появились четыре детеныша.