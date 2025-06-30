В «семейную» неделю ЗАГСы Татарстана будут чествовать юбиляров семейной жизни

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Торжественные церемонии бракосочетаний и чествование семей юбиляров, проживших вместе 50, 60 и 70 лет, пройдут во всех 47 ЗАГСах Татарстана. Мероприятия будут приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

«В республике состоятся торжественные вручения свидетельств о рождении, торжественные наречения детей, родившихся в июле и в "семейную неделю". Чествования будут проходить с участием семей, детей, внуков в торжественной обстановке», – рассказала она.

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдут в Татарстане. Ежегодный праздник, который проводится во всей стране, приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. С 1 по 8 июля в республике пройдет семейная неделя.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», - сказал Минниханов.