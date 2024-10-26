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В семье бойца СВО из Лениногорского района родился четвертый ребенок
Боец Ильнур с позывным Урал из Лениногорского района Татарстана находится в краткосрочном отпуске, которое военное командование предоставило ему из-за радостного события в жизни его и его семьи. Десятого октября у 42-летнего мужчины родился долгожданный сын, появление которого он и его жена Роза ждали восемь лет. Мальчика назвали необычным именем Розиль.
«Избаловал совсем», — с улыбкой сказала мама малыша. Женщина рассказала, что внешне Розиль похож на своего деда, который был участником трех войн.
Роза родила сына в 43 года, Розиль стал у нее четвертым ребенком. Она подчеркнула, что Ильнур любит всех детей одинаково, не делит их на «родных» и «не родных».
Когда он познакомился с Розой и стал ухаживать за ней, он знал, что его избранница одна воспитывает троих детей, но этот факт не стал препятствием для отношений. Ильнур принес в семью не только супружескую любовь, он стал для всех настоящим отцом, защитником и помощником.
«Он какой-то другой, особенный, не такой, как все, — сказала Роза. — Большое спасибо ему за всё! Он сразу влился в семью. Мы стали одним целым, неделимым».
Роза призналась, что сильно волнуется, когда супруг находится на передовой в режиме тишины, то есть на боевом задании.
«Пока не услышу его голос или не увижу сообщение, места себе не нахожу, — заметила женщина. — Одна мечта, одно желание: скорейшая наша победа, чтобы все наши дорогие мужчины вернулись в свои семьи».
Через считанные дни Ильнур снова уедет на передовую, чтобы выполнять поставленные задачи. В зоне спецоперации он служит водителем.
Военный комиссариат в Лениногорске находится по адресу: ул. Шашина, д. 24. Телефоны для справок: 8 (85595) 5-08-94, 5-08-96, 5-09-02, 5-19-22 (круглосуточно).
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
Фото из личного архива бойца.
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