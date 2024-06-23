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В селе Юлдус Курганской области проходит Сабантуй
В селе Юлдус Курганской области сегодня проходит областной Сабантуй. В национальном празднике принял участие руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, сообщается на сайте ВКТ.
На церемонии открытия гость поприветствовал участников мероприятия и отметил, что Сабантуй является одним из главных татарских праздников. Он также вручил награды Всемирного конгресса татар.
Для участников народных гуляний подготовили концерт от артистов Татарстана и Башкортостана, организуют состязания по борьбе корэш и другие спортивные мероприятия. Будет работать подворье, демонстрирующее быт и традиции татарского и башкирского народов.
Сегодня в Казани также проходит Сабантуй. Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с приветственной речью на одной из площадок.
Напомним, в мае 2023 года пожар уничтожил 220 домов и унес жизни нескольких людей в селе Юлдус. При этом соборная мечеть села осталась нетронутой. Татарская общественность со всей страны сразу же принялась помогать пострадавшим. За один день было собрано более 2 миллионов рублей на восстановление села.
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