В селе Юлдус Курганской области проходит Сабантуй

Фото: tatar-congress.org

В селе Юлдус Курганской области сегодня проходит областной Сабантуй. В национальном празднике принял участие руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, сообщается на сайте ВКТ.

На церемонии открытия гость поприветствовал участников мероприятия и отметил, что Сабантуй является одним из главных татарских праздников. Он также вручил награды Всемирного конгресса татар.

Для участников народных гуляний подготовили концерт от артистов Татарстана и Башкортостана, организуют состязания по борьбе корэш и другие спортивные мероприятия. Будет работать подворье, демонстрирующее быт и традиции татарского и башкирского народов.

Сегодня в Казани также проходит Сабантуй. Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с приветственной речью на одной из площадок.

Напомним, в мае 2023 года пожар уничтожил 220 домов и унес жизни нескольких людей в селе Юлдус. При этом соборная мечеть села осталась нетронутой. Татарская общественность со всей страны сразу же принялась помогать пострадавшим. За один день было собрано более 2 миллионов рублей на восстановление села.