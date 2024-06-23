Минниханов на Сабантуе: Для нас приезд спортсменов Игр БРИКС — большая честь

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с приветственной речью на Сабантуе в Мирном в Казани. Он напомнил, что национальный праздник проходит совместно с церемонией закрытия Игр БРИКС.

«Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Такое событие — это огромное доверие руководства России и Президента Владимира Путина к Татарстану. Надеюсь, Казань и дальше будет получать такие задачи. Для нас приезд гостей на эти игры — большая честь. К сожалению, соревнования завершились. Спасибо всем участникам», — сказал Раис Татарстана.

В традиционном прологе также красной нитью проходила мысль о дружбе народов и открытости нашей республики и страны. История богатыря Азамата, который боролся на Сабантуе за сердце любимой, была переведена на экранах с татарского на русский и английский языки, чтобы все гости Игр БРИКС, которые решили посетить праздник, также могли проникнуться местной культурой.

«Хочу поблагодарить Республику Татарстан, город Казань и Министерство спорта России за проведение Игр БРИКС. Когда принималось решение об их проведении, у нас не было сомнений, что они должны состояться именно здесь», — добавил сопредседатель организационного комитета по подготовке и проведению Игр БРИКС, советник Президента России Игорь Левитин.

На территории Мирного было организовано 11 подворьев, где свою программу представили районы Татарстана. Они демонстрировали свои достижения в сельском хозяйстве, промышленности, творчестве и спорте. Их могут посетить все гости праздника.

Поздравили зрителей Сабантуя и иностранные гости. Так, со слов «Исәнме, Казань, Татарстан» начал свою речь мэр Анкары Мансур Яваш.

«Очень рад присутствовать на древнем празднике в городе с тысячелетней историей. Дружба между Казанью и Анкарой будет процветать. Благодаря ей мы будем развиваться и улучшать благосостояние наших стран», — заверил градоначальник.

Перед торжественными речами на сцену были вынесены флаги всех государств, участвовавших в играх БРИКС, и показан ролик о прошедших соревнованиях.