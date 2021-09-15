В селе Юлбат Сабинского района РТ введен в эксплуатацию новый газопровод

В селе Юлбат Сабинского района Татарстана, на земельном участке, предоставленном многодетным семьям, введен в эксплуатацию новый газопровод. Событие состоялось при участии руководителей ООО «Газпром трансгаз Казань», Министерства промышленности и торговли РТ, главы района Раиса Минниханова, местных жителей. Об этом пишет газета «Саба таңнары».

Первыми на новой улице Школьная были подключены к газу дома Гатауллиных и Сайфуллиных. До этого они отапливали свои дома электричеством, платя по 10 тысяч рублей в месяц и больше.

«И я, и мой муж работаем в сельскохозяйственной отрасли. Наш дом построен по программе АПК. Переехали в новое жилье в марте 2020 года. Зимой отапливались электричеством. Если бы свет погас, мы бы не смогли даже заварить чай, поэтому с нетерпением ждали подачи газа. Сегодня очень радостный день. Мы очень благодарны руководству республики, района»,— сказала Танзиля Гатауллина, которая работает в столовой предприятия «Юлбат».

Они с мужем — оператором животноводческой фермы Ильмасом воспитывают двух дочерей. Камиля — школьница, Язиля ходит в садик. Глава района Раис Минниханов также не оставил девочек без подарков.

В целом Школьная улица в селе Юлбат находится сейчас на пике демографии. «В 2021 году в шести домах родилось четыре ребенка, ожидается еще один. В наших домах созданы все условия. Хотелось бы, чтобы газификация уже сданных в аренду домов ускорилась»,— пожелала от имени молодых мам Дильбар Садыкова.

Газ в два дома был введен по программе социальной газификации Президента России Владимира Путина. По ней жители частных домов не платят за газ, доставленный до границы земельного участка. Расходы берет на себя общество «Газпром», за свой счет владелец дома проводит только работы внутри участка.

«Сегодня в вашей деревне большой праздник. Благодаря вводу в эксплуатацию 1,7 километра труб к газу могут подключиться 37 домов в деревне. В целом в республике эта программа успешно реализуется. Еще до принятия Федеральным Собранием РФ решения о бесплатной газификации в республиканскую программу была включена работа по доставке в дома комфортного, экологически чистого топлива. Мы планируем в 2021 году обеспечить газом 1700 домов по социальной программе»,— поделился планами генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустам Усманов.

Эксплуатационно-производственные управления продолжают принимать обращения на поставку газа в дома. Более тысячи жителей республики уже написали заявления на социальную газификацию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в двух микрорайонах Мензелинска ввели в эксплуатацию новые газопроводы.

Фото: газета «Саба таңнары».