В двух микрорайонах Мензелинска ввели в эксплуатацию новые газопроводы

Фото: «Мензеля-информ».

В Мензелинске состоялось подключение сетевого газа к жилым домам микрорайонов Садак и Элеваторный. Проект реализован в рамках региональной программы газификации Республики Татарстан, который также позволит подключить к природному газу около 450 домов в данных микрорайонах. Об этом сообщает «Мензеля-информ».

Мероприятие состоялось при участии депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфии Когогиной, главы Мензелинского района Айдара Салахова, заместителя министра промышленности и торговли РТ Марата Минибаева и других лиц.

К жителям этих микрорайонов обратилась депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, подчеркнув, что газ — это комфорт для жизни, тепло, уют, счастье для семьи.

«Я желаю всем мензелинцам, жителям этих микрорайонов счастливой жизни. В этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина в России стартовала масштабная программа газификации домов. Если до этого Газпром проводил магистральный газ в тот или иной район, село, то подключение к этим газопроводам осуществлялось за счет собственных средств домовладельцев. Кроме того, требовалось собрать большое количество документов. Это тоже дополнительные расходы. Теперь газ в каждый дом будет поступать за счет государства. Наша республика, как всегда, лидер: в эту программу вошла первой», — подчеркнула парламентарий.

Глава района Айдар Салахов пояснил присутствующим, что микрорайоны Садак и Элеваторный в Менделеевске относительно молодые, территория активно застраивается домами. Семь лет назад возведен детский сад «Шатлык» на 260 малышей. За последние три года проведены большие работы по проведению газоснабжения. «Программа очень важна и необходима для настоящего и будущего этих поселков, для новых строящихся домов», — отметил Салахов.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев рассказал о ближайших планах по программе газификации. По его словам, на 2019-2023 годы будет построено более 100 км межпоселковых и около 700 км внутрипоселковых газопроводов.

«На сегодняшний день „Газпром трансгаз Казань“ уже бесплатно довел газ до 1,7 тыс. земельных участков, до конца года планируется довести еще до двухсот земельных участков. В следующем году будет газифицировано 4 тыс. земельных участков», — сказал замминистра.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане около 18 тыс. домов будут бесплатно подключены к газу. По предварительным расчетам, на данные цели планируется направить более 4 млрд рублей.