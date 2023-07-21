В селе Тямти отметили кряшенский праздник памяти Казанской иконы Божией Матери

Фото: Александр Хевронин / «Татар-информ»

В деревне Тямти Тюлячинского района Татарстана отметили кряшенский национальный праздник, посвященный памяти Казанской иконы Божией Матери. Мероприятие собрало гостей не только из районов Татарстана, но и из других регионов России. Всего на площадке собрались свыше 3 тыс. человек.

Начался праздник с возложения цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, открытому в селе в прошлом году. После этого гости отправились на местный майдан где жители деревни показали небольшой творческий пролог с песнями на тему сбора урожая и хороводами.

«История праздника идет к давним временам. Впервые его провели 444 года назад и до сих пор продолжают отмечать. Раньше за каждой церковью было закреплено проведение определенного праздника и за местной – как раз вот этот, посвященный иконе Казанской Божьей Матери», – поделился глава Тюлячинского района Назип Хазипов.

Он отметил, что в самой деревне осталось мало жителей, однако на праздник приезжают многочисленные потомки коренного населения и бывшие жители села, а также люди из соседних деревень.

Для гостей организовали традиционные татарские конкурсы и забавы, такие как бег в мешках и на лыжах, бой мешками и борьба. По периметру площади расположились торговые ряды, где можно было перекусить, сыграть в беспроигрышную лотерею или пострелять в тире.

«Самое главное, что сохраняются традиции и тепло человеческое. Люди вместе собираются, празднуют, поют, танцуют. Именно для этого и явилась икона Божьей Матери, чтобы люди вместе собирались», – заявил настоятель Покровского храма Тюлячей, иерей Алексей Павлов.

Напомним, в Казани сегодня также отметили 444-летие явления иконы Пресвятой Богородицы. По случаю праздника Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев посетили собор Казанской иконы Божией Матери, который построен на месте обретения святыни.